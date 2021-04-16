الطاقة النيابية تحدد موعد تحسن ساعات التجهيز بالكهرباء

2021/04/16 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، أن وزارة الكهرباء أعدت خطة لإدخال أكثر من 50 محطة متنقلة لفك الاختناقات خلال فصل الصيف، مبينة ان التحسن في تجهيز الطاقة الكهربائية سيبدأ في نهاية الشهر المقبل.وقال عضو اللجنة امجد العقابي، في تصريح صحفي، إن “وزارة الكهرباء لديها عدة مشاريع لتوفير كهرباء أفضل خلال […]

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