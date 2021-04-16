التربية تحدد آلية الدوام للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي

2021/04/16 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حددت وزارة التربية ، آلية الدوام للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 .واوضحت ان انطلاق الدوام للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي يكون يوم الاحد القادم 4/18، ويكون الدوام الحضوري بواقع يومين في الاسبوع للصفوف المعلنة ، و يكون الدوام للكوادر التدريسية بنسبة 50‎%‎ .وبينت :" ان المواد الحضورية للصفوف الابتدائية الثلاثة الاولى هي ( الاسلامية والقراءة والرياضيات والعلوم ) ، وللسادس الابتدائي تكون المواد الحضورية هي ( اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم ) وتدرس المواد الاخرى الكترونيا ، فيما يكون التعليم للمراحل الاخرى الكترونيا ويستمر لمدة شهرين ./انتهى5

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