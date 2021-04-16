ايران: أوروبا تسعى إلى إضعاف المفاوضات النووية

2021/04/16 | 10:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، الحظر الجديد المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي ضد بلاده، بدعوى حقوق الإنسان بأنه بمثابة إضعاف للمفاوضات النووية الجارية في فيينا.وقال عراقجي أن “وفد بلاده في محادثات فيينا ذكّر الدول الأوروبية بفرضها إجراءات حظر جديدة على إيران بدعوى حقوق الانسان، متجاهلة الهجوم الإرهابي على الموقع النووي الإيراني نطنز”، بحسب ما نقلت وكالة “إرنا” الايرانية.وأضاف “لقد قلنا لهم إنه حتى الحظر الذي فرضتموه بذريعة حقوق الإنسان قبل يومين، نعتبره مرتبطا بالاتفاق النووي، لأنه جاء بالضبط خلال مفاوضات فيينا، وهو ما يعني بالتأكيد إضعاف المفاوضات الراهنة والاتفاق النووي، […]

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