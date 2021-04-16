استذكار القصف الكيمياوي على باليسان وشيخ وسانان

2021/04/16 | 10:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الجمعة 16 نيسان 2021، مرور 34 عاما على القصف وادي باليسان و قرى شيخ وسانان (وادي خوشناوتي)، بالاسلحة الكيمياوية المحرمة.

وقبل 34 عاما قام نظام الرئيس المقبور صدام حسين بقصف منطقتي وادي باليسان وقرى شيخ وسانان، بالاسلحة الكيمياوية، ما اسفر عن استشهاد 263 مواطنا واصابة اكثر من 620 اخرين بجروح.

ويعد قصف طائرات النظام المباد لمنطقتي باليسان وقرى شيخ وسانان، بغاز الخردل وسيانيد، الاول من نوعه، وتكررت الجريمة فيما بعد بمدينة حلبجة وغيرها من مدن وبلدات كوردستان وسط صمت مشين ابان الحرب العراقية ـ الايرانية.

ويستذكر جماهير كوردستان كل عام، شهداء وادي باليسان وشيخ وسانان، مطالبين، فيما مراسيم كبيرة لن تقام، اليوم، بسبب تدابير مكافحة تفشي فايروس كورونا.

PUKmeida خاص

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