بافل طالباني يندد بشدة بقصف مطار اربيل

2021/04/16 | 10:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وبشدة بالقصف الذي استهدف مطار اربيل الدولي ليلة الاربعاء المنصرم.

وقال بافل طالباني في بيان، ان المساس بامن واستقرار اقليم كوردستان، مرفوض بشكل تام، معربا عن امتعاضه من تجدد الهجوم على اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واضاف: حماية استقرار اقليمنا من اولوياتنا، لذا فان الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤكد دعمه الكامل من اجل اعتقال منفذي هذا العمل، لافتا الى ان التنسيق مستمر مع التحالف الدولي، في الحرب ضد الارهاب.

PUKmedia ترجمة

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