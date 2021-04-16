نائب سابق يكشف دوافع تفجير مدينة الصدر والرسالة التي ارادوا ايصالها!

2021/04/16 | 10:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابقة بدر الزيادي، الجمعة، ان العمليات الهجومية ضد التحالف الدولي، تهدف الى افشال روح التعاون بين العراق والدول الاخرى.

وقال الزيادي في تصريح لـ NRT عربية، (16 نيسان 21)، ان "التفجير الذي طال مدينة الصدر،هو جريمة يدنى لها الجبين لكون ان المنطقة ذات شعبية فقيرة"، مبينا أن "الهدف من تفجير العجلة المفخخة هو عرقلة سير العملية الانتخابية بعد تحديد موعدها وتوقيع المرسوم الجمهوري من قبل رئيس الجمهوريهة برهم صالح".

واكد على "ضرورة المشاركة الشعبية في الانتخابات القادمة لأجل تمثيل الشعب داخل قبة البرلمان و الذي بدوره سيشكل حكومة وطنيه قويه بأمكانها بسط الامن في كل انحاء البلد".

واشار الزيادي، الى ان "الخرق الامني الذي طال وسط و شمال العراق غايته عرقلة سير العملية الانتخابية"، مشددا على "ضرورة وجود ضبط امني مشترك".

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