.. والمُساقينَ معهم - امين يونس

2021/04/16 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ هل حصلتَ على لُقاح كوفيد 19 ؟ * نعم قبل إسبوعَين ، من خلال التسجيل الألكتروني ، أخذتُ لُقاح " أبو ناجي " أي أسترازينيكا البريطاني ، الجُرعة الأولى .



وأخبرونا بأن الجرعة الثانية بعد 11 إسبوعاً .ـ هه هه ..



هذا اللقاح المشبوه الذي يُسّبِب التخثُر ؟ أما أنا فلقد حَصلتُ اليوم على لُقاح " العَم سام " أي بفايزر الأمريكي الأصلي .



* بالعافية على قلبك ياحمكو .ـ أراكَ تبتسم ساخِراً ! ......





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