أمريكا تستطلع وروسيا تعترض الطائرة بالقرب حدودها

2021/04/16 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعترضت المقاتلة الروسية “ميغ 31″، اليوم الجمعة، طائرة استطلاع إستراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي “أر سي-1335” تقترب من الحدود الروسية فوق المحيط الهادي، ونتيجة لذلك غير الطيار الأمريكي مساره وابتعد عن الأراضي […]

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