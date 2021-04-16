2021/04/16 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حصد فيروس كورونا منذ تسجيل أولى الإصابات في تشرين الثاني من العام 2019 أكثر من 2.9 مليون شخص حول العالم.وفي آخر إحصائية تابعها “المركز الخبري الوطني” فإن عدد الوفيات حول العالم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يقترب من 3 ملايين وفاة..



كورونا يواصل حصد الأرواح عاليماً المركز الخبري الوطني.

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