’’فايزر’’: الجرعة الثالثة من اللقاح ستكون ضرورية

2021/04/16 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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سيحتاج الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم لجرعة كل عام، بحسب ما قال رئيس شركة الأدوية العملاقة الأمريكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا في تصريحات أمس الخميس نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، "هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهراً، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك".

وأضاف "من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة (من فيروس كورونا) دوراً رئيسياً".



وتابع "من المهم جداً خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس".

في وقت سابق من اليوم، أكد مدير الخلية المسؤولة عن مكافحة كورونا في إدارة الرئيس جو بايدن أيضاً أنه على الأمريكيين أن يتوقعوا تلقي لقاح معزز من أجل حمايتهم من النسخ المتحورة المنتشرة لفيروس كورونا.

وكان تحالف فايزر/بايونتيك أعلن في فبراير (شباط) أنه يدرس آثار جرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات في دراسة سريرية.

وفي هذه المرحلة، يعد لقاحا فايزر وموديرنا، الأفضل إذ تبلغ فعاليتهما 95 في المئة و94,1 في المئة على التوالي ضد كورونا وفقاً للدراسات السريرية.

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