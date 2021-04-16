2021/04/16 | 10:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق ربح أسبوعي بنحو سبعة بالمئة مع تحسن آفاق الطلب على الخام وتعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19.وبحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتا أمس الخميس.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتا أمس الخميس.وقالت وحدة تابعة لمجموعة النفط والغاز الكبرى شركة البترول الوطنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع جديد بأسعار النفط في الأسواق العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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