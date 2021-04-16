مقتل واصابة 65 شخصا باطلاق نار عشوائي في ولاية اميركية

2021/04/16 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قتل واصيب عشرات الاشخاص في حادث اطلاق نار عشوائي داخل مكتب بريد بولاية انديانا الامريكية .وقالت مصادر في الشرطة :" ان 5 اشخاص على الاقل قتلوا واصيب 60 آخرون ، في الحادث الذي وقع داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار انديانابوليس في الولاية".وحسب ضابط في الشرطة ، فان مطلق النار انتحر ./ انتهى

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