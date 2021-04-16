2021/04/16 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اقترحت وزارة المالية على مجلس الوزراء تطبيق الاستقطاع الضريبي من الراتب الكلي ، على ان تستقطع الضريبة المتحققة على اجمالي الراتب الشهري " الراتب الاسمي والمخصصات والحوافز والارباح الشهرية والسنوية والمكافآت والايفادات وغيرها من اشكال الدخل كافة " اعتبارا من شهر نيسان ، وان يقسط مبلغ الضريبة المتحقق للاشهر " كانون الثاني وشباط واذار " من سنة 2021 وتستوفى خلال السنة نفسها ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقـة .. المالية تقترح تطبيق الاستقطاع الضريبي بأثر رجعي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقـة .. المالية تقترح تطبيق الاستقطاع الضريبي بأثر رجعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).