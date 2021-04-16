2021/04/16 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدم وزير المالية علي علاوي، مقترحا لتطبيق الضريبة بأثر رجعي للسنة الحالية 2021.وجاء في وثيقة موقعة باسم الوزير حصل عليها “المركز الخبري الوطني” ومقدمة إلى مجلس الوزراء أن “وزارة المالية ترى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزير المالية يقترح تطبيق الضريبة بأثر رجعي للسنة الحالية المركز الخبري الوطني.

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