"البتراء صار مهجورا".. كورونا تضرب سياحة الأردن وتضاعف الأزمة الاقتصادية

2021/04/16 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل عائدات السياحة في الأردن نسبة كبيرة من الناتج القومي الإجمالي في الأردن تصل 14 بالمئة، إلى درجة أنها باتت توصف بـ"نفط الأردن" وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

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