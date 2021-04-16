وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادثين في إقليم كوردستان


وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحادثين في إقليم كوردستان
2021/04/16 | 10:36 - المصدر: شفق نيوز
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