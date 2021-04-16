العثور على جثة سوداني في البصرة ومصدر يكشف التفاصيل

2021/04/16 | 10:43 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الجمعة، بالعثورعلى جثة متفسخة لسوداني سبعيني يعيش بمفرده بحي التجاوز بقضاء الزبيرغربي البصرة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (16 نيسان 2021)، ان "مواطنون في منطقة سكن التجاوز الواقعة قرب مسجد خطوة الامام علي في قضاء الزبير غربي البصرة عثروا على جثة رجل سوداني الجنسية يبلغ من العمر 70 عاما داخل منزله الذي يسكنه بمفرده في هذه المنطقة".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان "المواطنين ابلغوا القوات الامنية في القضاء بوجود الجثة التي تشير المعلومات الاولية الى ان صاحبها توفي قبل نحو 4 ايام وكانت متفسخة".

واشار الى انه "تم العثور على جواز سفر الرجل"، موضحا انه "تم نقل الجثة الى ادائرة الطب العدلي لاكمال الاجراءات القانونية المتعلقة".

N.A

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