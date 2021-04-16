القوات الأمنية تتصدى لعملية تسلل لداعش في كركوك (صور)

2021/04/16 | 10:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن الحشد الشعبي، الجمعة، من افشال تسلل لتنظيم داعش غربي محافظة كركوك.

وذكر الحشد في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (16 نيسان 2021)، انه "عالج اللواء 52 التابع لقيادة عمليات قاطع كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، محاولة تسلل لعناصر داعش غربي كركوك".

واضاف البيان ان "قوات اللواء احبطت في ساعة متأخرة من الليل محاولة فاشلة لعناصر داعش لاستهداف احدى النقاط الأمنية للجيش قرب مطار حليوة غرب طوز خورماتو مما لاذوا بالفرار".

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