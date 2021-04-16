2021/04/16 | 10:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرح عدد كبير من الأشخاص بالرصاص وانتحر رجل يعتقد أنه مطلق النار في مدينة إنديانابوليس في وقت متأخر من مساء الخميس، وفقاً للشرطة التي لم توضح خطورة الإصابات على الفور.

وقالت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك للصحافيين إن عناصرها حادث إطلاق نار وقع في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي ويعتقدون أن المسلح قُتل انتحاراً.

وأوضحت الشرطة أن أشخاصاً عدة أصيبوا بالرصاص لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم.

ودعا السرجنت جون بيرين الذي يعمل في قسم الإعلام في شرطة ولاية إنديانا أقارب موظفي فيديكس إلى التجمع في فندق هوليداي إن المحلي.

وأظهر بث مباشر شرائط للشرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في الأسابيع الأخيرة.

وفي نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا.

وفي 22 مارس (آذار)، قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.

ويقضي حوالى 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحارا.

لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار سياسياً.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.

وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من “تجاوز غير دستوري”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات في إطلاق نار شرق أمريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات في إطلاق نار شرق أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).