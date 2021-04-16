استقلال طهران يمطر شباك أهلي جدة بخماسية في عقر داره

2021/04/16 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز استقلال طهران على أهلي جدة (5-2)،

اليوم الخميس، على الملعب الرديف

بالجوهرة المشعة، في الجولة الأولى من

منافسات المجموعة الثالثة، لدور

المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

سجل للاستقلال فارشيدي بالد

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