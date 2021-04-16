خبراء بريطانيون يحددون موعداً محتملاً لانتهاء جائحة كورونا

2021/04/16 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محللون بشركة الاستشارات

الأمريكية البريطانية "IHS MARKIT" عن احتمال

انتهاء جائحة "كوفيد – 19" فقط في عام 2023 ،

بسبب عدم المساواة بين الدول في الحصول

على اللقاحات.

وتوصل الخبراء في دراسة نشرت

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