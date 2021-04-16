أثناء قيامهم بصفقة تجارية وهمية.. عصابة نصب واحتيال تقع في قبضة إجرام بغداد (صورة)

2021/04/16 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت مكافحة اجرام بغداد، الجمعة، من القبض على 3 افراد يعملون ضمن عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 نيسان 2021)، إن "العملية تمت بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة اجرام الكرادة حول قيام العصابة بالنصب والاحتيال على احد المواطنين من خلال اجراء صفقة تجارية وهمية واخذ مبلغ (180) الف دولار امريكي مع (75) مليون دينار عراقي منه وايداع المبلغ في محل صيرفة وهمي تابع لهم في منطقة السعدون".

وأضاف البيان أنه "بعد تدقيق المعلومات والتأكد منها تمت متابعة افراد العصابة والقبض عليهم ومواجهتهم بالادلة والتحقيق معهم حيث اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات نصب واحتيال مماثلة على المواطنين كان آخرها قيامهم بالنصب والاحتيال على مواطنة ضمن منطقة شارع المغرب بمبلغ (70) الف دولار امريكي ليتم تدوين اقوال المتهمين بالاعتراف وتصديقها قضائيا وفق احكام المادة 456 ق.ع تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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