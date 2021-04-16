القبض على متهم مطلوب بجرائم خطف في البصرة جنوبي العراق

2021/04/16 | 10:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على متهم مطلوب بجريمة الخطف في محافظة البصرة جنوبي البلاد....

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