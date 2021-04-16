ضحايا بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية

2021/04/16 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قتل 5 أشخاص وأصيب 60 آخرون اليوم الجمعة جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس جيني كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف كوك أنه عندما وصل الضباط كان هناك إطلاق نار نشط، مؤكدا أن مطلق النار المزعوم "انتحر".



وقال إنه تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.

من جهته، قالت "فيديكس" في بيان لها: "السلامة هي أولويتنا القصوى، ونفكر في كل المتأثرين.



نعمل على جمع المزيد من المعلومات ونتعاون مع سلطات التحقيق".

وتم الإبلاغ عن الحادث في منشأة " فيديكس FedEx"، في 8900 من طريق "Mirabel Road" بإنديانابوليس.

بدوره، أصدر كريس بافندر، المتخصص في الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في المدينة بيانا جاء فيه: "لم يتم طلب مساعدتنا في الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة".

وتظهر صور وفيديوهات من مكان الحادث تواجدا مكثفا للشرطة.



وتشير التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار وقع داخل المنشأة وخارجها، في ساحة انتظار السيارات.

في غضون ذلك، قال أحد الضحايا لـ "Fox59" إن ابنة أخته كانت جالسة في سيارتها عندما فتح مسلح النار عليها، مشيرا إلى أنها تتعافى في المستشفى.

المصدر: روسيا اليوم

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