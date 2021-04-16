دواء عشبي يسبب وفيات في الدنمارك بتسمم السالمونيلا

2021/04/16 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني توفي ثلاثة أشخاص، اليوم الجمعة، بسبب تفش كبير لبكتيريا السالمونيلا أصاب 33 شخصا، وفق السلطات الصحية الدنماركية.وتلقى 19 شخصا العلاج في المستشفى، وفقا لمعهد المصل الحكومي الدنماركي.وتتراوح أعمار المصابين […]

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