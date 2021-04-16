2021/04/16 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تواصل أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق ربح أسبوعي بنحو سبعة بالمئة مع تحسن آفاق الطلب على الخام وتعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، مما بدد أثر المخاوف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع باسعار النفط العالمية مع تزايد النمو الاقتصادي الصيني المركز الخبري الوطني.

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