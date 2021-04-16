اليوم.. ثلاث مباريات بدوري الكرة المماز

2021/04/16 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تفتتج اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، الجولة الثامنة والعشرين لمنافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة ثلاث مباريات ،إثنان في بغداد وثالثة بالديوانية.

النفط – النجف – الساعة الرابعة عصراً – تُبث مباشرة من تلفزيون الشباب سبورت

الديوانية – الحدود – الساعة الرابعة عصراً – تُسجل وتُبث مساءً من تلفزيون الشباب سبورت

الطلبة – السماوة – الساعة التاسعة مساءً – تُبث مباشرة من تلفزيون الشباب سبورت

وتستكمل الجولة 28 يوم غد السبت بإجراء ثلاث مباريات، بينما تختتم يوم الاحد بمباراتين مع تأجيل لقائي الشرطة والجوية بسبب مشاركة الفريقين بأبطال آسيا.

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