عن طريق مكتب صيرفة وسط بغداد.. الإطاحة بعصابة تجري صفقات تجارية وهمية مع المواطنين

2021/04/16 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، إلقاء القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين، ومكوّنة من ثلاثة متهمين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العملية تمت بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة اجرام الكرادة حول قيام العصابة بالنصب والاحتيال على احد المواطنين، من خلال إجراء صفقة تجارية وهمية واخذ مبلغ (180) ألف دولار امريكي، مع (75) مليون دينار عراقي منه وايداع المبلغ في محل صيرفة وهمي تابع لهم في منطقة السعدون".وأضاف البيان: "وبعد تدقيق المعلومات والتأكد منها تمت متابعة افراد العصابة والقبض عليهم ومواجهتهم بالأدلة والتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات نصب واحتيال مماثلة على المواطنين كان آخرها قيامهم بالنصب والاحتيال على مواطنة ضمن منطقة شارع المغرب بمبلغ (70) الف دولار امريكي".وأشار البيان إلى أن "اقوال المتهمين بالاعتراف تم تدوينها وتصديقها قضائيا وفق احكام المادة 456 ق.ع تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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