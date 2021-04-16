المالية النيابية: الضرائب المفروضة في الموازنة ستطبق بأثر رجعي

2021/04/16 | 10:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة المالية النيابية، اليومالجمعة، أن الضرائب المفروضة في الموازنة تطبق بأثر رجعي.وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، إن “الضرائب يتم احتسابها في الموازنة لسنة كاملة يبدأ من تاريخ 1/1 وينتهي في 31/12″، لافتاً الى أن “قانون الموازنة العامة سنوي ،لذلك أن الضريبة تؤخذ بأثر رجعي “.وأوضح أن “الموازنة الاتحادية تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية وإصدار التعليمات النهائية عليها “، مبيناً أنه” حتى الآن جريدة الوقائع لم تنشر الموازنة ،ولم تنشر التعليمات حتى تدخل حيز التنفيذ من قبل الوزارات “.وأشار الى أنه “من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر رمضان […]

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