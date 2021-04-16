ديالى تسجل العدد الاعلى من الاصابات اليومية بكورونا منذ ظهور الوباء

2021/04/16 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت دائرة صحة ديالى ارتفاعا كبيرا بعدد الاصابات اليومية بفايروس كورونا ، هو الاعلى منذ ظهور الجائحة العام الماضي .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الفحوصات المختبرية التي اجريت لحالات الاشتباه بكورونا ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ، اظهرت اصابة / 723 / شخصا ، وهو الرقم الاعلى منذ تفشي الجائحة ..فيما بلغت حالات الشفاء / 148 / حالة مقابل حالة وفاة واحدة ./انتهى

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