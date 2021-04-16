2021/04/16 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا معارضو الحكم العسكري في ميانمار إلى "إضراب صامت" الجمعة، وحثوا الناس على البقاء في بيوتهم حداداً على أرواح أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على الانقلاب العسكري، وارتداء ملابس سوداء إذا اضطروا للخروج من منازلهم.

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