المالكي يتودد للتيار الصدري وينفي وجود وساطة للمصالحة مع الصدر

2021/04/16 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، القوى السياسية إلى دعم حكومة

الكاظمي، فيما استبعد امكانية اجراء

الانتخابات المقبلة بسبب الظرف الأمني

الراهن، فيما عرض المصالحة مع زعيم

التيار الصدري.

وقال

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