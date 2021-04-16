تقاصيل القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال في بغداد

2021/04/16 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد،

الجمعة، إلقاء القبض على عصابة متخصصة

بالنصب والاحتيال مكونة من ثلاثة

متهمين في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تابعته وكالة

نون ، إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد

ألقت

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