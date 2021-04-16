وزيرة الهجرة تبحث مع منظمة ميرسي كور ملفي النزوح والعودة

2021/04/16 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان

فائق جابرو خلال لقائها المدير القطري

لمنظمة ميرسي كور السيد الفيس زوتك

والوفد المرافق له ، اليوم ، بمبنى

الوزارة ببغداد، ملفي النزوح والعودة

وآلية التعاون وتفعيل بعض

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