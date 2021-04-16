أوباميانغ يعلن إصابته بالملاريا

2021/04/16 | 11:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مهاجم نادي أرسنال، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، أنه يكافح مرض الملاريا، الذي أصيب به خلال تواجده مع منتخب بلاده في المباريات الدولية خلال الشهر الماضي.ونشر أوباميانغ، الذي غاب أمس الأربعاء عن المباراة التي فاز فيها فريقه أرسنال على مضيفه سلافيا براغ 4-0 في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، نشر صورة له على حسابه في “إنستغرام” وهو في المستشفى، وأرفقها بتدوينة طويلة جاء فيها: “شكرا على جميع الرسائل والمكالمات.لسوء الحظ أصبت بالملاريا أثناء تواجدي مع المنتخب الوطني في الغابون قبل بضعة أسابيع.لقد قضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع، لكنني أشعر بالفعل بتحسن […]

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