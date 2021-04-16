المفوضية توضح موقفها من انتخابات مجالس المحافظات

2021/04/16 | 11:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- كرار خليل

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، موقفها من إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفوضية الانتخابات منطلقة في عملها بمرحلة عميقة وطويلة وبدأت تستعد للعملية الاقتراعية"، لافتاً الى أن "مفوضية الانتخابات تلقت استفساراً بشأن إمكانية إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية ،لكن هذا الموضوع يحتاج الى جوانب فنية وجوانب مالية لأنها ليست سهلة".

وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات في عملية الاستعداد للانتخابات النيابية قطعت شوطاً كبيراً جداً ،ولا يمكن العودة من الصفر والبداية"، مشيرة الى أن "مفوضية الانتخابات انطلقت بمرحلة التحديث ومرحلة التسجيل ومرحلة توزيع بطاقة الناخب واستقبال قوائم المرشحين ،وتسجيل التحالفات السياسية ،والأحزاب ،وتنظيم ورقة الاقتراع وارسالها إلى شركة (ميرو) الكورية ،وبرمجة الأجهزة ،وتمت إعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الالكترونية وأجهزة الارسال".

ولفتت الى أنه "تم ارسال ورقة الاقتراع الى شركة ميرو الكورية ،وهي أوراق افتراضية لغرض برمجة الأجهزة على هذه الورقة"، مبينة أن " المفوضية ستطبع ما يقارب ال 26 مليون ورقة اقتراع تغطي عدد الناخبين البالغين 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً".

وفي ما يتعلق بالمراقبة الدولية أشارت الغلاي الى أن "مفوضية الانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية ،وتم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية ،وهناك زيارات من عدد من السفارات لمفوضية الانتخابات، موضحة أن "لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية تستقبل الطلبات وتلبية عدد من المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية".

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