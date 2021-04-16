العراق.. طقس غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليوم والأيام الأربعة المقبلة

2021/04/16 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، توقعاتها لحالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة.

ووفقاً لتوقعات الهيأة التي ضمنتها في جداول تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم، صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وأشارت الهيأة إلى أن المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، سيكون طقسها يوم غد السبت والأحد المقبل، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لما هي اليوم عليه.وسترتفع درجات الحرارة في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في أغلب مناطق العراق، بحسب ما توقعته هيأة الأنواء الجوية.

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