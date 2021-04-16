2021/04/16 | 11:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن استقبال فروع المصرف المخصصة لمنح شقق بسماية أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين بترويج معاملاتهم.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “الزخم الكبير الذي شهده بعض فروع المصرف كان بسبب الاقبال الواسع لتمشية معاملات الحصول على بسماية”.وأضاف أن “الفروع التي تمنح الوحدات السكنية لبسماية هي : المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن، الامانة العامة لمجلس الوزراء”.وحدد مصرف الرافدين، في وقت سابق، أسعار الوحدات السكنية في مجمع بسماية، مشيرا الى أن “أسعار شقق بسماية لمساحة 100 متر و 120 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان جديد من مصرف الرافدين حول قروض “بسماية” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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