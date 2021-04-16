المفوضية تكشف عن موقفها من إجراء انتخابات مجالس المحافظات

2021/04/16 | 11:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن موقفها من إجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن “مفوضية الانتخابات منطلقة في عملها بمرحلة عميقة وطويلة وبدأت تستعد للعملية الاقتراعية”، لافتاً الى أن “مفوضية الانتخابات تلقت استفساراً بشأن إمكانية إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية ،لكن هذا الموضوع يحتاج الى جوانب فنية وجوانب مالية لأنها ليست سهلة”.وأوضحت أن “مفوضية الانتخابات في عملية الاستعداد للانتخابات النيابية قطعت شوطاً كبيراً جداً ،ولا يمكن العودة من الصفر والبداية”، مشيرة الى أن “مفوضية الانتخابات انطلقت بمرحلة التحديث ومرحلة التسجيل ومرحلة توزيع بطاقة الناخب واستقبال قوائم […]

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