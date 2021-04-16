2021/04/16 | 11:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت وزارة التربية، رابط النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية / للصف السادس الابتدائي / البصرة ، للعام الدراسي 2020- 2021.

https://drive.google.com/folderview?id=1OxeUeKQPNhQSUHqvWoiwb2R0KjhyIIPh

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