إيران: السعودية ليست عدوا لنا لكن نظرتنا قد تتغير

2021/04/16 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني

للشؤون العسكرية، اللواء حسين دهقان،

أن بلاده لا تعتبر السعودية عدوا، لكنه

حذر من "تغير النظرة" في حال قيام

المملكة بأي "تحركات خبيثة" ضد إيران.

وقال دهقان، في حديث ل

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