2021/04/16 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجابت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، على مجموعة من الاسئلة حول موعد الانتهاء من ارتداء الكمامة ومستوى أمان اللقاح واسئلة أخرى.

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وذكرت الوزارة في مجموعة تصاميم إعلانية، وحصل "ناس" عليها (16 نيسان 2021)، ان "ارتداء الكمامة يستمر حتى بعد أخذ اللقاح لحين تلقيح 70 - 85 من المواطنين لضمان عدم نقل العدوى"، داعية "المصابين بالأمراض المزمنة بتلقي جرعات اللقاح لأنهم "أكثر عرضة للإصابة".

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين لـ "تلقي اللقاح المتوفر في المنافذ التلقيحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية"، مؤكدة على ان "اللقاحات المعتمدة حاليا أثبتت الدراسات أنها آمنة وذات فعالية عالية".

واجابت الوزارة على فرضية الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح قائلة: "يوجد إحتمال ضئيل جدا وحينها ستكون الإصابة خفيفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تجيب على أكثر الاسئلة جدلاً .. ارتداء الكمامة وأمان اللقاحات وتكرار إصابة الملقحين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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