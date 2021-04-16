2021/04/16 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله والسفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، تشكيل لجنة عسكرية-فنية مشتركة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وواشنطن تبحثان تشكيل لجنة عسكرية-فنية مشتركة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وواشنطن تبحثان تشكيل لجنة عسكرية-فنية مشتركة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).