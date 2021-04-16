2021/04/16 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دافعت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأميركية عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها بإغراق أطفالها الثلاثة، متذرعة بحجة غريبة.وفي مقابلة بمرفق ليردو للمحاكمة التمهيدية في مقاطعة كيرن، قالت لورا كاريلو لمحطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة مروعة..



كيف أغرقت أمّ أطفالها كي تحميهم؟! المركز الخبري الوطني.

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