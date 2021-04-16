بحثتُ ذلك بنفسي - حسن مدن

2021/04/16 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لهيراقليطس الفيلسوف الإغريقي الذي عاش قبل خمسمئة عام من الميلاد تعود العبارة: "بحثتُ ذلك بنفسي"، وكان يقولها ليؤكد أن ما يقوله من أحكام واستنتاجات هو حصيلة بحثه الخاص، وأنه لم يأخذ بما قاله الأولون، ولا حتى المعاصرون له، فهو لا يركن لما يعدّ بديهيات أو مسلّمات قارّة في أذهان الناس، وإنما هدفه البحث عن الحقيقة، الذي يتطلب أن توضع موضع المساءلة كافة الأحكام .ما أحوجنا للبحث بأنفسنا عن الأمور، بأ ......





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