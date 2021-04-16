إغتراب الفكر و غربة الديار - نضال الصالح

2021/04/16 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نضال_الصالح إرتشفت القهوة العربية المطعمة بالهال بتذوق بعد طعام دسم وألقيت النظر على الوجوه التي تحيط بي فرأيت فيهم أهلي وأقاربي وأصدقائي فشعرت بالراحة لأنني بينهم بعد طول غياب.



عم الصمت قاعة الضيوف في بيت المضيف، وكان يشوش الصمت صوت رشفات القهوة السادة من شفاه الضيوف وإعادة ملئ الفناجين من دلة ذات فم ضيق معكوف يدور بها مضيفنا على ضيوفه.شق الصمت صوت أحد الضيوف قائلا:" هل رأيتم ما يفعل الرافضة أعداء الإسل ......





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