ما بعد -أدب السجون-: شرط الشتات السوري وإلزام المقارنة - ياسين الحاج صالح

2021/04/16 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح لم تمر تجارب الاعتقال والتعذيب والسجن السياسي في سورية دون تمثيل.



العقد الذي سبق الثورة السورية شهد ظهور مكتبة صغيرة من نصوص وكتب ألفها من خاضوا التجربة شخصياً.



كان أمثال مصطفى خليفة وحسيبة عبد الرحمن ومي الحافظ وآرام كربيت ولؤي حسين وراتب شعبو وفرج بيرقدار وهبة الدباغ ومالك داغستاني وبراء السراج ومعبد الحسون ومحمد برو في سجون النظام في ثماينات القرن العشرين وتسعيناته، وهم رووا تجاربهم الشخصية و/أ ......





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