كريم بنزيما مستمر مع ريال مدريد حتى 2023

2021/04/16 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يتواصل الحديث بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، مع اقتراب انتهاء عقده مع الملكي.

وينتهي عقد كريم بنزيما في حزيران 2022، بينما أعلن اللاعب في وقت ماضي العودة لفريقه السابق في فرنسا أولمبيك ليون.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، اقترب ريال مدريد من إقناع بنزيما بالتجديد والاستمرار لفترة أخرى.

الصحيفة تؤكد أن،" الطرفين اتفقا على عقد يبقى اللاعب ضمن تشكيل الميرنجي حتى 2023".

جدير بالذكر أن بنزيما هو اللاعب الأفضل في ريال مدريد هذا الموسم، حيث قاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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