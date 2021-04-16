2021/04/16 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني استذكر رئيس دولة ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قوله للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما (2009-2017)، إنه لو أتيح له كسر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على دولة كوبا لفعل ذلك.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يستذكر قوله لأوباما: لو أتيح لي كسر حصاركم على كوبا لكسرته المركز الخبري الوطني.

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