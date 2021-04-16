لولا يتهم الرئيس البرازيلي بولسونارو بارتكاب

2021/04/16 | 12:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما بات يملك حق الترشح للانتخابات القادمة، اتهم الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الحالي، جايير بولسونارو، بارتكاب "إبادة جماعية في البلاد".

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